"Ho letto dell’intervento del deputato marchigiano Baldelli di Fratelli d’Italia, che usa la sua funzione per chiedere conto a un operatore telefonico nazionale del fatto che le comunicazioni sono interrotte, a causa del temporaneo stop ai ripetitori installati in cima al Monte Nerone. Uno stop causato verosimilmente dal ghiaccio conseguente alle recenti nevicate, tra l’altro attese dagli operatori turistici e appassionati dello sci. L’iniziativa del deputato mi sembra quanto meno fuori luogo, solo se si considerano le condizioni ambientali della zona. Le antenne della stazione radio, cui si sono aggiunte nel tempo quelle degli operatori di telefonia mobile, si trovano a un’altezza di 1.500 metri e d’inverno è cosa normale o comunque molto probabile la presenza di neve e ghiaccio che possono mettere in crisi il funzionamento degli apparati. Un fatto elementare che al più meriterebbe un trafiletto, giusto una segnalazione per dare un’idea delle condizioni meteorologiche sul Nerone. Farne addirittura motivo per un intervento parlamentare appare ridicolo. Se questo è il costume che i parlamentari della regione intendono usare perché le Marche vengano considerate di più, non siamo certo sulla strada giusta. Anzi. Cordialmente". Nazzareno Tittarelli