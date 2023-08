Un “invito a corte“ per Cantiano La solidarietà parte dallo spettacolo

Un “Invito a corte“ per sostenere gli abitanti di Cantiano. E’ già sold out l’evento artistico che unisce musica, canto, recitazione e pittura, promosso dall’Ente Carnevalesca di Fano e il Fano Gospel Choir, in programma alla Corte Malatestiana per martedì 22 dalle ore 20. Si parte con un aperitivo musicale che vedrà protagonista il pianista Stefano Cuccaroni, perché l’idea di una raccolta fondi da destinare agli abitanti del comune che quasi un anno fa è finito sotto il fango, è venuta alla presidente della Carnevalesca Maria Flora Giammarioli e alla corista gospel Sara Angherà proprio durante un aperitivo al bar. "Era la fine giugno – spiega la Giammarioli – quando una nostra amica, originaria di Cantiano, raccontandoci le difficoltà di quel paese ripartito sì ma tra mille problemi, ci ha detto una frase che non poteva lasciarci indifferenti: “Se non hai la tua casa inondata di fango, non ti rendi conto di cosa sia davvero un’alluvione“. Questo progetto è nato così e ha trovato subito il sostegno dell’assessore alla Cultura di Fano Cora Fattori, che ci ha sostenute in tutto e per tutto, mettendo a disposizione gratuitamente la Corte".

Il resto lo hanno fatto gli sponsor, gli artisti che gratuitamente hanno messo a disposizione la loro arte e il buon cuore della gente che ha donato dai 15 ai 50 euro per assistere allo spettacolo. "Consegneremo il ricavato della “vendita“ dei biglietti (ingresso ad offerta libera) direttamente nelle mani del sindaco di Cantiano Alessandro Piccini, quella sera stessa – anticipa Giammarioli –. Alle 21.15 inizia lo spettacolo di “Note e parole“ in cui si unisce la musica Spiritual americana eseguita dal Fano Gospel Choir alle poesie di Walt Whitman tratte dalla sua opera più famosa “Foglie d’Erba“ recitate dalla compagnia teatrale “Ex Novo“ formata da un gruppo di giovani attori che si sono laureati a giugno all’Accademia Internazionale di Teatro di Roma e che vogliono riportare il teatro classico ai giovani".

I brani dell’evento sono stati scelti tutti seguendo il filo conduttore del "sogno americano" ovvero quello "di costruire una terra che offrisse una possibilità per tutti". "In tutto questo è coinvolto anche il Carnevale di Fano – conclude Giammarioli – che da sempre si occupa non solo di divertimento ma anche di solidarietà. All’ingresso el Vulon ad accogliere gli ospiti e una mostra dei bozzetti preparatori che l’artista Melchiorre (Rino) Fucci fece e che portarono nel 1951 alla nascita della maschera ufficiale del Carnevale di Fano".

Tiziana Petrelli