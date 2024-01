"Un iter certo per la Provincia". No al rischio di un altro contenitore

Il futuro dei grandi contenitori cittadini. Si passa dal dibattito su Villa Marina a quello dell’attuale sede della Provincia in via Gramsci, anche se i cuori degli architetti non si scaldano allo stesso modo. Però l’argomento è sul tappeto e viene rilanciato, in questo caso dalla politica. Perché sul tema immobile della Provincia interviene Michele Redaelli, esponente del centrodestra in consiglio comunale.

"Che ne sarà dell’attuale sede della Provincia?", si chiede il politico "Sappiamo che la Provincia– continua – ha intenzione di vendere e che il Comune ha avviato l’iter della variante urbanistica con questa finalità. Come consiglieri di centrodestra ci siamo astenuti su questa variante perchè non c’è nessuna garanzia, né da parte del Comune né da parte della Provincia, su quale sarà il percorso che riguarderà sia l’attuale edificio sia la futura sede. Senza garanzie non ci si può prendere il rischio di avere un nuovo contenitore in pieno centro che potrebbe fare la fine dell’”ex Bramante”, cioè completamente abbandonato e al degrado come sta succedendo tuttora. Quello che abbiamo chiesto, anche attraverso una mozione in Consiglio è, innanzitutto di avere un iter certo e garantito sul destino di questi edifici. Chiediamo una visione ed una strategia urbanistica complessiva del centro storico che tuttora manca in quanto si continua con interventi a spot isolati fra loro".

"Abbiamo chiesto che la futura sede della Provincia rimanga nella zona del centro per l’importanza che ha in termini di servizi e partecipazione alla vita collettiva della città. Infine riteniamo fondamentale che si privilegi la strategia di costruire sul costruito e non si vada a consumare nuovo suolo. Come consigliere – conclude Redaelli – raccolgo con favore l’osservazione presentata dal team di architetti guidati da Ceccarelli che analizzeremo nei prossimi consigli comunali".