Un ladro con il cappellino fa il colpo grosso alla Team Wood

Colpo grosso alla "Team Wood" di via Montanelli, a Villa Fastiggi. L’azienda produce spine (tasselli) in legno, aste e lamelli. Domenica scorsa, intorno alle ore 15, in base a quanto ha rilevato il sistema di allarme, un uomo di corporatura esile, statura media, travisato con un cappellino – come risulta dalle immagini riprese dalle telecamere – è penetrato all’interno dell’azienda attraverso un passaggio che ancora non è stato identificato, si sa solo che al momento non sono stati rilevati evidenti segni di scasso negli infissi o nei portoni del capannone.

Una volta all’interno, il ladro si è diretto al fondo cassa prelevando il contante – alcune migliaia di euro –

che vi erano presenti.

Nonostante l’allarme sia entrato in funzione, l’uomo è riuscito a dileguarsi, prima dell’intervento delle forze dell’ordine. Nella ditta non c’era nessuno, trattandosi di festivo, e anche nei dintorni. La modalità in cui è avvenuto il furto – giorno di festa, carenza di segni di scasso evidenti, la capacità dell’uomo di trovare dov’erano i soldi – induce a pensare che si tratti di una persona che conosceva abbastanza bene l’azienda e soprattutto del fatto che poteva scovare cifre importanti nei locali, come in realtà è successo. Sopralluogo da parte della polizia per i rilievi di legge.