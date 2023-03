Un lavoro per l’estate? Cercatelo alla Memo

Lavorare d’estate? Chi ha voglia, può. Grazie al Summer job, evento rivolto a giovani da 16 anni in su, organizzato dall’Informagiovani, giovedì dalle 12 alle 19 alla Mediateca Montanari. L’iniziativa punta a incrociare domanda e offerta, attraverso colloqui rapidissimi (tipo speed date) suddivisi in 4 settori: offerte di lavoro stagionale a Fano, all’estero, volontariato a Fano con rimborso spese, volontariato all’estero. Per candidarsi a un lavoro stagionale a Fano, basta presentarsi muniti di curriculum, e proporsi ai colloqui tenuti dai rappresentanti del Consorzio Albergatori, dell’Associazione Ristoranti della provincia, dell’Associazione Bagnini e del Centro per l’impiego di Fano.

Per quanto riguarda le offerte di lavoro stagionale all’estero, si potranno conoscere le opportunità tramite lo sportello Help Desk Eures. Chi puntasse invece al volontariato a Fano, potrà candidarsi (se ha tra i 16 e i 21 anni) al progetto "Ci sto? Affare fatica - Facciamo il bene comune" che offre la possibilità di svolgere delle attività di volontariato ricevendo in cambio dei buoni spesa da utilizzare in noti negozi di Fano. Ma il volontariato si può fare anche all’estero, grazie all’associazione Vicolocorto di Pesaro che presenterà i progetti finanziati dall’Ue che offrono esperienze di volontariato (tra 1 e 12 mesi) con viaggio, vitto e alloggio gratuiti dedicati a giovani tra i 18 e i 30 anni. "Summer Job - precisa l’assessora Barbara Brunori - punta a rendere più semplice ed efficace l’incontro tra domanda e offerta". "Uno spazio – chiosa la dirigente alle Nuove generazioni Roberta Galdenzi - per conoscere e valutare le opportunità". Info: [email protected]