Un libro che guarda al futuro partendo dalla cultura

Col patrocinio del Comune di Mondolfo, su iniziativa dell’associazione culturale ‘Space – Il Villaggio dei Confronti’, oggi (sabato) pomeriggio dalle 17 alla sala convegni della Croce Rossa di Marotta, in viale Europa, si terrà la presentazione del libro ‘La Repubblica di Felicitas’ (Monetti Editore) di Pierluigi Venturi. Dopo l’introduzione di Andrea Giovannetti dell’associazione ‘Space’ e il saluto del sindaco Nicola Barbieri, converseranno con l’autore il vicesindaco Carlo Diotallevi, l’assessore Raffaele Tinti, il professor Nicola Manes e l’ex consigliere regionale Boris Rapa. "L’obiettivo che mi propongo con questo lavoro – evidenzia Pierluigi Venturi, che è anche socio della neonata associazione ‘Space’ – è quello di fornire un progetto per ridefinire lo stare insieme all’interno del nostro Paese, che non può non considerare che siamo parte integrante dell’Europa e che viviamo all’interno di un mondo globalizzato.

Un Paese che deve valorizzare maggiormente le proprie qualità e migliorare con decisione i propri difetti, se vuole recuperare credibilità a livello internazionale, ma anche nei confronti dei propri cittadini. I soliti slogan motivazionali che evidenziano le qualità italiche nel momento del bisogno non sono più sufficienti". Si è tirato troppo la corda su questo fronte. Serve maggior concretezza e più serietà; un progetto di ‘recovery’ per le prossime generazioni che non curi solamente gli aspetti finanziari, ma che contribuisca ad arricchire il loro bagaglio culturale". Pierluigi Venturi è un project manager ed un formatore, attivo nel mondo dell’associazionismo.

s.fr.