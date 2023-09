Un libro dal titolo “45 giorni in rete“ sul cyberbullismo

Bullismo, cyberbullismo, sensibilizzazione degli adolescenti al rapporto critico con la tecnologia sono i temi del nuovo libro, l’ottavo, di Giammarco Cecconi, insegnante all’Istituto comprensivo Manzoni. L’opera dal titolo “45 giorni in rete“ ha la prefazione di Marco Lanzi, già sostituto commissario della Polizia di Stato e sarà protagonista della presentazione organizzata a Petriano, oggi alle ore 20,30 nelle sale del Centro civico di Gallo di Petriano, in via Cavour. A moderare l’incontro, organizzato dalla Proloco, sarà la bibliotecaria Gloria Ortolani, con letture di brani tratti dal libro ad opera di Cristian Vichi e Giulia Fabbrizioli.