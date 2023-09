Un libro di Carrabs per inseguire le tracce di re tartufo

Tutto sul tartufo. Un compendio di eventi, territori e tradizioni, ma anche di ricette e curiosità che ruotano attorno al re della tavola, tutelato dall’Unesco, arriva a Urbino con "L’Italia del tartufo. Città, paesi e territori – La Guida 2023-2024", primo titolo dei Sentieri golosi a cura di Gianluca Carrabs per Typimedia Editore, in collaborazione con ACI – Automobile club d’Italia e Associazione nazionale città del tartufo, in occasione delle "Cento Miglia del Gusto". Il libro sarà presentato oggi alle 18, nell’aula magna dell’ex convento di Santa Chiara.