Un libro per ricordare il lavoro nella miniera di Perticara

"Il colore dei miei ricordi non è quel rosa sfumato che abbellisce la realtà. E’ invece il giallo carico e pesante dello zolfo". Daniela Masi ha dato vita ad un nuovo racconto dal titolo "Ritorno a Miniera" per evidenziare i molti meriti di Perticara e la sua gente quando "gli uomini scendevano sottoterra per garantire sopravvivenza a folte famiglie" e le donne non erano da meno. Fra i minatori un nonno meraviglioso, una nonna esemplare, una famiglia in divenire carica di promesse e tante indimenticabili amicizie. La Masi, dopo il Classico al "Mamiani" di Pesaro, città della madre Ida Stramigioli, recentemente scomparsa, e gli studi universitari a Bologna, ha svolto e svolge, per vari motivi, la propria attività professionale a Reggio Emilia mantenendo, sempre e comunque, un forte affettuoso legame con la terra d’origine. Con "Il paese delle meraviglie" rivive il tempo bello delle vacanze trascorse, nella verde età, a Perticara insieme ai nonni paterni mentre con "Dal sacrificio mio…" ricorda i valori della famiglia. A seguire "Tempesta", in onore ai caduti del mare (Fano, giugno 2020).

l.d.