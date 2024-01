Un Lucio Delfino in giornata no. Il Bramante cede in casa a Pescara

bramante

BRAMANTE : Delfino 8, Crescenzi, Ricci 4, Sgarzini, Druda ne, Ferri 22, Nicolini Enrico 6, Centis 3, Sabbioni ne, Stefani ne, Panzieri 3, Giampaoli 23. All. Nicolini Massimiliano.

AMATORI PESCARA: Gangale 7, Serafini 5, Cocco 19, Pierucci 11, Mazzarese 5, Gjorgjeviki 10, Di Donato 8, Bergamo 2, Origlia 9, Palmucci ne. All. Fioravanti.

Arbitri: Caporalini e Marconi Angela.

Parziali: 28-20, 39-41, 58-57.

Chi si aspettava il vecchio, vincente Bramante è rimasto fortemente deluso.

Forse sorpreso dalla resistenza dell’Amatori Pescara oppure dalla giornata no dell’uomo ovunque bianco blu, ovvero un Lucio Delfino decisamente in giornata no con 3/14 al tiro e soprattutto un 0/3 da tre.

E neppure i 9 rimbalzi conquistati nei 34 minuti passati in campo sono risultati decisivi per una squadra che ora potrebbe vedere rimessa in discussione la qualificazione nella prima fascia di campionato per la seconda fase. Non è tanto l’aver perso la seconda partita con l’Amatori Pescara, dando alla squadra di Fioravanti la possibilità di pesare di reinserirsi tra le prime quattro.

Ma è soprattutto vedere messe in discussione delle certezze assodate, come la vittoria finale. Il Bramante ha sentito fortemente la mancanza del pivot Alberto Stefani, infortunato, perdendo nettamente il duello sotto i tabelloni 28-43.

Soprattutto non ha avuto abbastanza dalle alternative al duo Ferri-Giampaoli. A cominciare da Crescenzi, che ha giocato solo 8’ con 0/2 al tiro e 5 falli. Per proseguire con Matteo Ricci, Giovanni Centis e Alessandro Panzieri, solitamente migliori al tiro del 3/16 finale. Alla fine sono rimasti lungamente in campo i senatori Ferri e Giampaoli contro i più scattanti abruzzesi.

E neppure la loro applicazione e tenacia è bastata per evitare la beffa sul 66-67 al 37’ con i canestri e i tiri liberi dell’ex Scavolini dell’ultimo tricolore pesarese under 17, Emidio Di Donato (8 punti e 10 rimbalzi) per il 69-76 della vittoria. Da bocciare l’arbitraggio di Caporalini.