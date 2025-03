"Un luogo libero, va conservato"

"Non è solo un parcheggio strategico per il centro storico, ma anche uno spazio importante per la collettività. All’occorrenza è di facile ed immediato utilizzo per eventi e manifestazioni, come dimostrano il Carnevale e il mercato cittadino della Stradomenica. Una ‘piazza libera’ da riempire di momenti di convivialità. Come consiglio di Quartiere abbiamo focalizzato l’attenzione sull’intero perimetro del piazzale per avviare la manutenzione della pista ciclabile e dell’asfalto dell’area parcheggio, con uno sguardo alle barriere architettoniche dei marciapiedi fino a via Pascoli per l’ingresso alle scuole dove si trovano soste per i disabili. Prima di pensare ad altri multipiano, sacrificando gli spazi della collettività, impegniamoci per riempire i parcheggi esistenti".