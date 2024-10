Un luogo per Forlani, c’è l’ok : "Ipotesi scuola o biblioteca"

Eppur si muove. L’intitolazione d’una via al centromediano della Vis, più volte premier, ministro e parlamentare, è arrivata in zona Cesarini. Ma è arrivata. Così il calciatore che indossò la casacca biancorossa, Arnaldo Forlani, avrà un luogo a lui dedicato in città. Dopo la gaffe del Comune, che non spedì neanche un crisantemo appassito ai funerali dell’ex presidente del Consiglio, grazie al pressing dell’opposizione di centrodestra, e al dibattito innescato su queste colonne, l’iter inizia a prendere il volo. E, a dire il vero, la proposta era arrivata non da ambienti dell’ex Balena Bianca, ma nientedimeno che da un ex sindaco comunista, Giorgio Tornati. A condurre la lotta in Consiglio è stata, in prima linea, Giulia Marchionni, che dai banchi dell’opposizione ha portato a casa il risultato.

"Abbiamo la votazione all’unanimità della mozione di indirizzo per l’intitolazione di un luogo a Forlani", esulta. Ma non è stato facile. Perché in ballo c’era il problema degli anni (troppo pochi) trascorsi dalla morte di Forlani e dunque di una deroga per poter avviare l’iter. Difficoltà di cui è stato conscio fino alla fine il sindaco Andrea Biancani che ha ponderato la questione per poi ascoltare attentamente le motivazioni dell’opposizione. Dario Andreolli sottolinea il risultato non scontato e spiega: "Ora che si è arrivati allo scopo, bisogna capire come in questo caso si parli di un personaggio di assoluto spicco come Forlani. Dovremo individuare un luogo, un palazzo, una biblioteca da intitolare a un pesarese illustre. E ancora non abbiamo un’idea precisa".

Della stessa idea anche Giulia Marchionni che potrebbe avviare un incontro con la famiglia o con ex amici dello statista per decidere cosa dedicare all’Arnaldo pesarese. Più remota l’ipotesi della via, anche perché non sarebbe possibile cambiare un nome già esistente. E mentre la questione si sblocca, in Italia si susseguono le cerimonie in onore del politico pesarese. Anche se, secondo fonti ben informate, non una sola sillaba di ricordo è arrivata da piazza del Popolo e dintorni. Come ricordò Tornati a suo tempo, l’amministrazione rossa ebbe l’assist più volte dell’ex centromediano vissino su più fronti. Ricordi sbiaditi poi divenuti amnesie fino alla gaffe al funerale romano, quando un manipolo di pesaresi fuori della chiesa dell’Eur notò la clamorosa assenza del Comune. Nei prossimi giorni sarà sondato un luogo che ricordi il leader della Balena Bianca e della Prima Repubblica, a Pesaro già immortalata con la dedica di luoghi illustri a Bettino Craxi e Nilde Iotti.