Un mare di coca passava per Marotta Stroncato maxi traffico di una banda

di Sandro Franceschetti Avevano scelto Marotta come fulcro operativo per il traffico di cocaina, sperando, forse, che in una città balneare più nota per le vacanza ‘formato famiglia’ che per la movida avessero meno occhi puntati addosso, ma si sono sbagliati. L’operazione ‘Mare d’inverno’ del Nucleo Investigativo dei Carabinieri del Comando Provinciale di Pesaro e Urbino l’altra notte li ha portati dritti in carcere, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Pesaro su richiesta della Procura. Si tratta di quattro pregiudicati dimoranti nelle province di Benevento, Milano, Perugia e Ancona, tutti originari del sud, gravemente indiziati di cessione di cospicue partite di cocaina destinate ai territori delle province di Pesaro e Urbino, Ancona, Rimini e Perugia. Sempre la notte tra mercoledì e ieri sono state eseguite perquisizioni domiciliari sia a carico dei quattro arrestati, sia di altri indagati per lo stesso procedimento, ma in stato di libertà. L’indagine, estremamente complessa, è cominciata, da parte del Nucleo Investigativo, nella primavera del 2022 su segnalazioni dei carabinieri di Marotta guidati dal luogotenente Giuseppe Zocchi, che mesi prima avevano riscontrato la presenza sul loro territorio di un pluripregiudicato di origine napoletana e residente a Milano, già arrestato a Fano...