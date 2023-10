’Un mare di funghi’. Cooking show ed esperti in cattedra

Si intitola ‘Un mare di funghi’ l’interessante iniziativa in programma a Marotta per domani e domenica, che prevede un incontro con un esperto micologo, un cooking show, un evento espositivo e degustazioni; il tutto incentrato ad uno dei principi della stagione autunnale: il fungo. Location della kermesse sarà l’ampia sala ‘Pierino Ciriachi’, a fianco del bocciodromo di viale Europa, e l’organizzazione è curata dall’Associazione Micologica Marotta (affiliata Amb, Associazione Micologica Bresadola) col patrocinio del Comune di Mondolfo. "Sarà una due giorni interamente dedicata ai funghi – confermano i promotori -. Domani, a partire dalle ore 17, si svolgerà un incontro per imparare a conoscerli e a cucinarli, in collaborazione con un esperto micologo e uno chef, che poi sarà protagonista di un cooking show finale.

Domenica, a cominciare dalle 10 del mattino, si terrà la 13esima edizione della ‘Mostra micologica e botanica d’autunno’, con annesso mercatino. Dalle 16, invece, ci sarà la possibilità di degustare i prodotti tipici del territorio". L’ingresso all’evento è libero e svolgendosi interamente al chiuso si terrà anche in caso di maltempo. Un’iniziativa incentrata su un ‘prodotto’ del bosco che si svolge in una località costiera rappresenta senz’altro una particolarità, ma è anche l’occasione per celebrare il connubio a tavola sempre più frequente tra pesce e specialità di montagna.

s.fr.