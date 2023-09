Un matrimonio da record. Ettore e Iside insieme da 75 anni

Settantacinque anni di matrimonio. Per Ettore Giagnolini, 98 anni e mezzo ex autotrasportatore, per tutti "el candlares" e Iside Tommassoli, 97 anni e mezzo, casalinga, di Ponte Valle, è un giorno speciale: oggi festeggiano trequarti di secolo insieme. Sono nati entrambi a dicembre, il 14 Ettore e il 27 Iside, lui nel 1924 e lei nel 1925. Si sono fidanzati da giovanissimi: "Siamo stati fidanzati (allora si diceva “i fa l’amor“) due anni", dice Iside che racconta: "Ci conoscevamo da ragazzi, andavamo alla messa insieme, e nel 1948 ci siamo sposati nella chiesina di Santa Veneranda con don Luigi. Di quel giorno del matrimonio mi ricordo l’orario, le nove del mattino. Abbiamo fatto due pranzi, uno a casa mia e uno a casa di mio marito, per i parenti di entrambi". Mica ristorante, ma pasta fatta in casa e arrosti del cortile, oggi merce rara: "E’ stato un matrimonio molto bello – aggiunge ancora Iside – eravamo in sessanta a mangiare, eravamo contadini e allora non c’era abbondanza ma per il matrimonio abbiamo cucinato in casa con quello che c’era".

Se si guarda alle spalle e se guarda sua marito Ettore che sta riposando nella loro abitazione di via Borgheria 16 a Villa San Martino, Iside vede proprio "una bella storia. Mio marito non mi fa arrabbiare, è buono, quando si sta assieme si diventa ancora più buoni e se succede di litigare si fanno le paci". Iside raccomanda il segreto del matrimonio: "La pazienza innanzitutto, ci vuole sempre per andare avanti". Quindi un messaggio ai giovani: "Cos’è ’sta roba di accompagnarsi e lasciarsi, ci si sposa in chiesa come abbiamo fatto noi e con la fede si va lontano". Ettore e Iside hanno avuto due figlie, Sandra e Sabrina, un nipote, Alessandro sposato con Noemi, e due pronipoti, Leonardo e Ludovico. "Ci teniamo tutti a questa ricorrenza – dice la figlia Sabrina – abbiamo avuto una bella famiglia e dobbiamo ringraziare mamma Iside e papà Ettore per l’esempio che ci hanno dato, per la loro capacità di andare avanti sempre pur nei momenti difficili. Certo, a volte è capitato anche a loro di litigare, ma poi si supera tutto con un po’ di pazienza e di amore vicendevole. E si va avanti. I miei genitori ci hanno sempre dimostrato che si può andare d’accordo per tanti anni, sono sempre andati a messa e questo li ha aiutati".

Davide Eusebi