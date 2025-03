Un maxi progetto per il borgo di Colbordolo. Caccia ai finanziamenti

Un progetto per la rinascita di Colbordolo di Vallefoglia. Il borgo è la città natale di Giovanni Santi, il pittore noto anche per essere il padre di Raffaello Sanzio. E’ dove l’artista crebbe e da cui partì per trasferirsi a Urbino dopo l’arrivo delle truppe dei Montefeltro. Qui il ricordo del ruolo strategico della località durante il Medioevo e il Rinascimento è ancora molto vivo, il presente più complesso, come per altri borghi dell’entroterra, porta invece a richiedere per la città numerosi interventi di riqualificazione.

"Abbiamo ottenuto un finanziamento statale di 70mila euro a fondo perduto per realizzare un progetto per il recupero di aree problematiche – spiega il sindaco Palmiro Ucchielli – . La progettazione prevede numerosi interventi che abbiamo intenzione di realizzare e per questo stiamo partecipando ad un altro bando pubblico per ottenere un finanziamento di un milione e 500mila euro".

Tra gli interventi in programma spiccano la trasformazione in quattro mini alloggi per giovani coppie della vecchia caserma dei carabinieri, la ristrutturazione del centro Giovanni Santi con l’installazione di un nuovo ascensore e quella della sala musica intitolata a Ontario Camillini, dove ora si tengono le prove della banda comunale. Sono previsti anche lavori nel campo sportivo e la riqualificazione del parco giochi vicino all’ex sede comunale.

"Vogliamo far risplendere ancora di più questo bellissimo borgo – prosegue Ucchielli – aggiungendo nuove opere agli interventi già fatti in questi ultimi anni, fra cui anche la ristrutturazione delle mura castellane che inaugureremo a breve".