Un meeting per organizzare gli incontri fotografici su ’Buon Esempio’ e ’Amore’

Un gruppo di amici, ospiti all’Alexander Museum Palace Hotel della famiglia Marcucci Pinoli, ha partecipato ad una riunione per organizzare gli incontri fotografici sul "Buon Esempio" e sull’"Amore". "Il Buon Esempio - afferma la coordinatrice del gruppo, Stefy Campanelli - è la forma più silenziosa e potente di insegnamento. Non ha bisogno di parole solenni: parla attraverso i gesti, la coerenza, le scelte quotidiane. È un atto di responsabilità verso sé stessi e verso gli altri, perché ciò che facciamo lascia tracce che diventano modelli, ispirazione, guida. Il buon esempio è una manifestazione concreta dell’Amore".

In base a questa affermazione il conte Alessandro "Nani" Marcucci Pinoli ha motivato la scelta per un set fotografico che si terrà al Grand Hotel Vittoria nei giorni di mercoledì 10 e giovedì 11 settembre, dalle ore 10 alle 12.

Nell’occasione il conte-mecenate Marcucci Pinoli puntualizza: "Tutto questo per accogliere uno "spazio sacro" di gesti: carezze che sfiorano, abbracci che accolgono, baci che raccontano l’amore. In questo silenzioso dialogo il corpo parla, e la sua comunicazione non verbale si sublima in forma e contenuto di nuova saggezza: ci restituisce un’immagine che non resta intima contemplazione, ma si fa messaggio vivo, Buon Esempio che ispira e si trasmette agli altri".

I protagonisti saranno i fotografi: Renzo Tebaldi, Carlo Bruscia, Giorgio Ricci, Pier Roberto Renzi, Francesca Fabbri Fellini, Graziano Villa, Lilian Rita Callegari, Giuliano Nardelli, Luciano Dolcini, Maurizio Matteucci, Ubaldo Nori, Wilson Santinelli, Marco Wolf Trionfetti e Stefano Vichi.