Un mega schermo in faccia al cantiere

La foto non lascia dubbi: l’incontro di ieri – tra amministrazione comunale, Demanio e gli esercenti di Piazza del Popolo, lato via Branca – è finito con il sorriso. I titolari dei negozi con i locali al primo piano del palazzo dell’Ex Intendenza hanno, per ora, sotterrato l’ascia di guerra davanti la disponibilità mostrata dal Demanio e mediata dall’assessore Francesca Frenquellucci la quale ha ottenuto diversi accorgimenti a tutela delle attività in seno al cantiere di ristrutturazione appena partito.

E non solo. Il Demanio, comprendendo la delicatezza del 2024, anno in cui Pesaro sarà in vetrina come capitale italiana della cultura, oltre al telo serigrafato a copertura dei ponteggi, ha promesso l’impianto di un ledwall (un maxi schermo) sulla facciata dell’ex Intendenza: "Oltre a dare informazioni sui lavori in corso – conferma Frenquellucci – il mega schermo, impiantato sopra le insegne dei negozi con diretto affaccio sulla Piazza del Popolo sarà anche veicolo di informazioni multimediali sulla programmazione di Pesaro capitale 2024. Infatti, già da questa estate, ci saranno degli eventi, assaggio sul cartellone del prossimo anno. Il ledwall sarà un elemento tecnologico che trasforma, grazie alla disponibilità del Demanio, una necessità in uno strumento virtuoso per la comunità".

Più del ledwall a rassicurare le attività – preoccupatissime di veder calare drasticamente la clientela per via dell’impalcatura che verrà montata anche sulla facciata tra via Zongo, via Branca e Piazza del Popolo – è stata la descrizione fatta dall’architetto Ernesto Tambroni-Armaroli del Demanio. "L’architetto ha accolto l’esigenza di tutelare il più possibile l’accessibilità e la visibilità delle attività– spiega Frenquellucci –: in particolare ogni ingresso sarà garantito e segnalato dall’insegna montata sopra il telo dell’impalcatura. Inoltre il negozio da tanti anni sfitto diventerà il front office di Pesaro capitale della cultura 2024. Sarà quindi un punto capace di attrarre movimento e sarà di riferimento. Insomma è stata una riunione proficua - ha detto Frenquellucci - Sappiamo che l’avvio del cantiere è stato rapido e che questo ha preoccupato gli esercenti ma siamo al lavoro per attenuare, il più possibile i disagi". L’architetto del Demanio, ha concordato con le associazioni di categoria e in particolare con i commercianti, un calendario di sopralluoghi. "In questo modo – ha concluso Frenquellucci – verificheremo le necessità di ciascuna delle attività che insistono nell’edificio e valuteremo come adeguare l’intervento per garantire la continuità lavorativa dei commercianti e venir loro incontro nel ridurre il più possibile le problematiche che potrebbero insorgere in termini di fruizione".

Solidea Vitali Rosati