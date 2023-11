Un messaggio forte: "Non sei sola, noi ci siamo"

"Non sei sola, noi ci siamo!" è l’iniziativa contro la violenza sulle donne del Comune di Piandimeleto. Se ne è parlato venerdì sera nella Sala del Trono del Castello Conti Oliva. Sono intervenute portando le loro testimonianze: Anna Rita Calavalle, superstite di violenza di genere e consulente Commissione Bicamerale d’inchiesta sul Femmicidio e la violenza di genere, Simonetta Catani sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino, il capitano dell’Arma dei Carabinieri, compagnia di Urbino Crescenzo Maglione e Sonia Patriarca operatrice del centro antiviolenza “Parla con noi“ di Pesaro. Ha coordinato gli interventi l’assessore alle pari opportunità Emanuela Ercolani. Ha portato i saluti il sindaco Veronica Magnani.

"A questo punto – ha detto la prima cittadina di Piandimeleto – dopo che dall’inizio dell’anno sono morte oltre 50 tra donne e ragazze, questa non è solo una serata informativa e di divulgazione, che già sono tanta cosa, ma è una vera e propria chiamata. Dobbiamo cambiare paradigma. Siamo chiamati a declinare il senso di civiltà, di società avanzata, di Occidente, ma anche di rapporti e relazioni, di coppia, di famiglia. E non solo: ciò che siamo chiamati a fare è percepire l’urgenza di un riesame del termine “Individuo“. La violenza di genere, infatti, lede, ferisce e uccide il senso stesso della parola “individuo“. La violenza di genere annienta l’individuo: ne priva la libertà, l’orizzonte, il sogno e il respiro sociale. La violenza di genere permette ad alcuni di ergersi a padroni di altri. Crea divinità fin troppo umane a discapito di creature che perdono spessore: il carnefice è un censore, un demiurgo, la vittima è l’ombra dei suoi rancori e della sua subdola ignoranza". Tanta l’affluenza in sala e momenti di commozione.

Amedeo Pisciolini