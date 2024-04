Un milione di euro per una scuola più sicura

Un intervento da un milione di euro che consentirà il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico di uno degli edifici della primaria di Pergola. E’ stato firmato negli ultimi giorni nella sala della giunta comunale il contratto per i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione del padiglione ‘B’ della scuola elementare dell’istituto comprensivo ‘Binotti’. Presenti alla stipula, il sindaco Simona Guidarelli; l’ingegnere Federica Rotatori, responsabile dell’ufficio tecnico comunale; Emiliano Bacciaglia dell’Impresa Guidi che si è aggiudicata l’appalto; e il segretario comunale Fabio Gianantoni. "Il cantiere – precisa la prima cittadina - sarà allestito subito dopo la conclusione di quest’anno scolastico, in modo da evitare il disagio per le classi, che si sposteranno nel padiglione accanto per il 2024-2025, ed evitare al contempo di dover collocare altrove alcune delle sezioni dei seggi elettorali (a Pergola l’8 e il 9 giugno, oltre che per le europee, si voterà anche per eleggere il sindaco e il consiglio comunale per il quinquennio 2024-2029, ndr). Sin dall’inizio della nostra legislatura – aggiunge Guidarelli – abbiamo dedicato grande attenzione alle scuole, effettuando un importante intervento di messa in sicurezza ed efficientamento energetico alle palestre della primaria e della secondaria di primo grado; con il rifacimento del muretto nell’area destinata all’orto biologico; e la riqualificazione del giardino e della recinzione dell’asilo nido e della materna. A cui si sono aggiunti investimenti all’interno di questi ultimi plessi e della mensa centrale, il rinnovo della caldaia e di alcune pavimentazioni". E ora, come detto, toccherà al padiglione ‘B’: "Si tratta dell’opera più importante – prosegue la prima cittadina -, un milione di euro interamente finanziati con fondi del Pnrr, che ci consentiranno di rendere sicuro, più accogliente e migliore dal punto di vista energetico questo edificio".

Un’opera alla quale Guidarelli vorrebbe farne seguire delle altre: "L’intenzione è di continuare in questa direzione nella prossima legislatura, intervenendo su altri edifici e cercando fonti di finanziamento per un polo dell’infanzia. Pergola, infatti, ha la fortuna di avere un bellissimo villaggio scolastico, ma la frammentazione in numerosi edifici e la ‘vecchiaia’ degli stessi determina la necessità di spese importanti per le riqualificazioni". Sandro Franceschetti