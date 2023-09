"Un milione di euro per ventilare le aule"

"Un milione di euro per altre 250 aule scolastiche per l’installazione di tecnologia Vmc (ventilazione meccanica controllata) in grado di ridurre il rischio il Covid e l’inquinamento nelle aule scolastiche. Così vogliamo augurare un buon anno scolastico ai ragazzi, ai dirigenti e agli operatori scolastici che affronteranno un percorso come sempre impegnativo e, spero, ricco di soddisfazioni". È il messaggio dell’assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli, alla luce, parallelamente all’avvio dell’anno scolastico, dell’impennata periodica dei contagi derivanti dalle nuove varianti, seppur con effetti inferiori rispetto agli anni precedenti. "Il benessere in aula – prosegue – è una delle priorità della Giunta Acquaroli, e i progetti nell’ambito dell’edilizia scolastica, come la Vmc, hanno fatto scuola in Italia per pianificare iniziative strutturali che vadano a risolvere a monte il problema dei contagi e della qualità dell’aria in ambienti chiusi ed affollati come le aule scolastiche".