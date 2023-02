Un milione e 960mila euro per le scogliere

Dalla Regione 1milione e 960mila euro per la difesa della costa di Marotta. Sono stati presentati ieri i lavori di manutenzione delle scogliere già finanziati da Palazzo Raffaello per la cittadina balneare cesanense. Ad illustrare le opere in programma, l’assessore regionale Stefano Aguzzi, affiancato dal dirigente alla protezione civile Stefano Stefoni, dal numero uno del settore Ambiente David Piccinini e dall’ingegner Giorgio Filomena. Con loro il sindaco Nicola Barbieri e gli assessori comunali Filomena Tiritiello e Raffaele Tinti.

Gli interventi per i quali esiste la copertura finanziaria consentiranno di ripristinare l’efficienza delle scogliere su 2 km di costa nel segmento centrale di Marotta: compreso tra via Marecchia a nord e via Togliatti a sud. Per il primo lotto, da 360mila euro (finanziato dalla Regione dall’aprile 2022), è in corso l’affidamento dei lavori, che riguarderanno circa 500 metri, dall’altezza di piazza Roma fino a Villa Valentina. Per il secondo lotto, di 1milione e 600mila euro (finanziato dall’amministrazione regionale più di recente, grazie a nuovi fondi ottenuti dal Dipartimento della Protezione civile nazionale come ristoro per i danni causati dalle mareggiate del 2019), è invece imminente l’incarico per la redazione del progetto esecutivo, dopodiché dovrà svolgersi la gara d’appalto, da espletare entro novembre 2023. Per quanto riguarda l’esecuzione dei lavori, è ancora da definire se quelli del primo lotto verranno eseguiti in primavera o se saranno posticipati a settembre per non rischiare di intralciare l’attività degli stabilimenti; mentre per quelli del secondo lotto è ipotizzabile l’avvio ad inizio 2024. "Si tratta di opere indilazionabili – ha precisato Aguzzi -, per scongiurare l’erosione costiera, ridurre i rischi idrogeologici e quindi i conseguenti danni alle attività economiche. Mettiamo così in sicurezza le infrastrutture, le abitazioni e le strutture ricettive di questo territorio, di forte attrattiva per i turisti".

"Questo significativo finanziamento – ha rimarcato Barbieri – ci consentirà di realizzare un intervento senza precedenti, che avrà ricadute per il turismo e per la sicurezza dei cittadini. Lavori che si inseriscono in un programma già avviato da anni per riqualificare il nostro lungomare. Grazie alla Regione e, in particolare, ad Aguzzi per l’attenzione concreta ai problemi annosi dei comuni costieri".

Sandro Franceschetti