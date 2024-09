Un milione per gli Orti Giuli: "Via alle proposte dei privati"

Sono arrivati i soldi, un milione di euro, per sistemare gli Orti Giuli, luogo che il tempo ha reso periferico e quindi in pieno degrado. "Io non ho la bacchetta magica per cui non sono esattamente cosa si potrà fare dello spazio pensato per un bar nella vecchia cannoniera. E per questa ragione e lo voglio ribadire anche attraverso il giornale, che siamo aperti alle idee anche dei privati: un bar, un luogo di aggregazione per i giovani o per gli anziani, andare avanti come bar oppure come ristorante. Siamo disposti a confrontarci con tutti quelli che ci propongono delle idee e delle soluzioni. Anche perché sono anni che questo posto è abbandonato. Entro il prossimo anno partiranno i lavori perché in questo momento siamo in fase di progettazione visto che i soldi , il milione di euro dalla Regione, li abbiamo avuti solamente una ventina di giorni fa".

Grazie a questa operazione di riqualificazione di questo spazio verde nel cuore della città si andrà anche a rivedere l’area della cannoniera dove verrà rifatto il muro di cinta oggi in cemento. Ma dall’operazione Orti Giuli esce l’osservatorio Valerio, una palazzina in abbandono che dà proprio sulle mura che sovrastano il ponte sul Foglia.

All’interno di questi fondi ci sono altri due progetti: uno riguarda la riqualificazione di palazzo Ricci, il caseggiato che si interfaccia proprio con il giardino con il conservario Rossini, e quindi i locali – anche questi abbandonati sul retro dell’ex cinema Moderno – che danno proprio sul fronte del ristorante Uldergo in via Venturini. "Ci sono stati consegnati, al tempo, grezzi, per cui anche qui si devono completare i lavori e stiamo pensando ad una sala polivalente oppure anche un cinema", continua il sindaco.

Tornando comunque agli Orti Giuli che ora sono destinati alle giovani coppiette, oppure a qualche ‘disperato’ che si aggira all’interno con una bottiglia in mano, nei giorni scorsi è stato effettuato un sopralluogo che il sindaco ha tenuto con il presidente della Lega Coop delle Marche Gianfranco Alleruzzo nell’ambito di "Coopevolution", l’evento organizzato dalla Coop Marche assieme a "Culturmedia". Dice Alleruzzo al termine della visita: "Flessibili, fruibili, vivi, l’importante è non snaturalizzarli. Questa la mia l’idea suggerita per gli Orti Giuli. Li pensiamo “rinaturalizzati”, per rispettare il valore storico e ambientale di questo spazio straordinario. Si potrebbero ad esempio installare dei pozzetti “invisibili”, dai quali attingere in caso di eventi e iniziative. Piccole fonti di energia o idriche, che non impattano sulla natura. Sarebbe bello, poi, pensare di destinare una parte di questo spazio a progetti sociali. E’importante fare vivere questo posto perché pensiamo che un luogo frequentato è anche più sicuro".

