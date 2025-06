Un milione per la rete idrica

Marche Multiservizi investe un milione per ammodernare quattro chilometri di rete idrica tra Cagli e Acqualagna. L’impegno di digitalizzare e rinnovare le reti riguarda in particolare anche le aree interne che sono quelle servite da condotte più obsolete e che in molti casi hanno superato il cosiddetto periodo di ‘vita utile’.

In questi giorni sono iniziati i lavori di ammodernamento e potenziamento della rete tra Cagli ed Acqualagna. "Verranno sostituite le tubazioni di adduzione e di distribuzione, ormai obsolete - spiegano i tecnici - con condotte più moderne per un’estensione di 2,4 km complessivi".

Andrea Angelini