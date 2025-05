"Un milione per la Questura?. Siamo stanchi della propaganda"

Questura di Pesaro, tra promesse e realtà: "Basta propaganda". E’ la posizione di Pierpaolo Frega, segretario Silp Cgil, che risponde all’intervento del deputato Antonio Baldelli a proposito delle risorse economiche per la attuale sede della Questura. Il deputato FdI aveva annunciato, nei giorni scorsi, "lavori già pronti per oltre un milione di euro", per la Questura di Pesaro le cui condizioni strutturali "non sono accettabili e richiedono interventi rapidi e concreti".

La risposta del Silp non si è fatta attendere. "Siamo stanchi di leggere notizie piene di enfasi – segnala Frega -. Chi mette il cappello su determinate situazioni deve avere la correttezza di spiegare bene le cose come stanno. Inutile dire che l’impegno del Governo ha permesso di allocare un milione di euro per la ristrutturazione. Chi fa quest’affermazione deve dire invece che c’è un milione di euro, stanziato da anni, fermo per interventi già preventivati ma che non riguardano assolutamente le problematiche emerse negli ultimi giorni. Chi conosce la ‘cosa pubblica’ dovrebbe sapere che, se delle somme sono preventivate per determinati progetti, difficilmente queste possono essere cancellate e dirottate su altro. Diciamo invece che al momento la Questura è in pieno caos in quanto ci sono uffici inagibili e che per continuare a garantire il lavoro i poliziotti si sono dovuti arrangiare".

"La politica ora si sta improvvisamente impegnando perché la situazione è al collasso totale. Si facciano invece i complimenti alle donne e agli uomini della Questura di Pesaro che stanno affrontando questa situazione difficilissima, accettando di lavorare in condizioni pessime pur di garantire il loro servizio. I poliziotti meritano rispetto, così come lo meritano i cittadini a proposito della chiarezza di informazioni che vengono veicolate. Per la propaganda, chi vuole, scelga altri argomenti".