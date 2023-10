“Vieni con me dal meccanico”: 48enne molesta un minore

Pesaro, 21 ottobre 2023 – E’ stato deciso e preciso, senza tentennamenti. Un minore della zona fanese ha ripercorso ieri in tribunale a Pesaro, con la formula dell’incidente probatorio, tutto ciò che gli era stato fatto un anno fa da uno sconosciuto che gli si era avvicinato in centro chiedendo di aiutarlo a riparare la bici bucata. Il ragazzino accettò di essere accompagnato da una officina. Ma a quel punto, lo sconosciuto, che ha 48 anni, sudamericano di origine, residente sempre nel Fanese, gli ha proposto di fare una passeggiata insieme in attesa della riparazione. Il ragazzino ha accettato vedendosi portare nel retrobottega di u n laboratorio di cui l’uomo aveva disponibilità. Qui ha cercato e in parte ottenuto di avvicinarsi al minorenne per degli atti di libidine ma senza arrivare allo stupro. Quanto il ragazzino si è reso conto di ciò che intendeva fare veramente il 48enne, si è ritratto ed ha detto di volersene andare. L’uomo non gli ha impedito di uscire e lo ha di nuovo accompagnato all’officina a riprendere la bicicletta che nel frattempo era stata riparata. Ma tutto questo è durato circa due ore. Al ritorno a casa, anzi in un punto della città dove sapeva di trovare i genitori, il minore ha riferito subito alla preoccupatissima mamma il motivo della sua assenza in bicicletta e in particolare la conoscenza che aveva fatto dell’uomo, mai incontrato prima e di cui non conosceva le intenzioni.

Ripercorsi i fatti con estrema lucidità da parte del ragazzino, i genitori non hanno esitato un attimo nel denunciare l’accaduto alla polizia sia per rintracciare il responsabile sia per farlo controllare in modo da evitare altri episodi simili. Dopo alcuni giorni di indagini, e anche grazie alle telecamere del centro, gli inquirenti hanno rintracciato l’uomo denunciandolo per violenza sessuale. Dopo l’incidente probatorio di ieri, gli atti sono stati restituiti alla procura affinché proceda con l’inchiesta e con la probabile decisione di arrivare alla richiesta di rinvio a giudizio del 48enne sudamericano. Che non ha limitazioni di movimento