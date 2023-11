Un minuto di rumore indetto dal Rettore

Il rettore dell’Università di Urbino, Giorgio Calcagnini, a nome di tutta la comunità dell’Ateneo, martedì ha inviato una mail per esprimere cordoglio e rammarico per la scomparsa della giovane studentessa Giulia Cecchettin. Invitando tutti a partecipare ad ‘un minuto di rumore’, come ha richiesto Elena, la sorella di Giulia: "Per lei e tutte le altre vittime non resteremo in silenzio". "Una sveglia – ricorda il Calcagnini – è un modo simbolico per ricordare che dobbiamo tenere alta la nostra attenzione. Per questo vi sollecito ad aprire discussioni sulla violenza di genere durante le vostre lezioni". fra.pie.