Un mister in pieno crescendo rossiniano

GuidelliNon sappiamo se mister Stellone sia o non sia un patito di lirica. Di certo somiglia sempre più al nostro Rossini. Il crescendo è la sua peculiarità. Prima di tutto in termini di bacchetta. Bacchetta magica. E poi in fatto di bacchetta d’orchestra, al momento ineccepibile, in ciascun metro quadro del campo. Questo signore ha dato prima forma allo spartito vissino. Poi ne ha forgiato il ritmo. Quindi ha spruzzato colore, dandogli una tinta birba, pungente e pure squisitamente vincente. E, infine, partendo da un sobrio tono, piroettando qua e là, è riuscito a far partire la sinfonia, esplosiva e inarrestabile. Ciascun orchestrale al suo posto, valorizzato come si deve, al massimo della propria espressione. Con un effetto finale: un crescendo rossiniano degno del migliore dei Cigni di Pesaro. Stellone stesso l’ha detto: "I ragazzi mi stanno mettendo in difficoltà nello stilare la formazione titolare poiché in ogni reparto ho l’imbarazzo della scelta". Segno tangibile, e oggettivo, del lavoro compiuto nella partitura generale della squadra. Ma questo crescendo tecnico lo è stato pure nel risultato concreto. Ed oggi abbiamo davanti un big match che parla chiaro: con la Ternana. Chi è più vecio tra noi non può non riportare alla mente l’altro partitone dell’’era Nicoletti-Margelloni’, targato Nappi. Basta questo per sognare, ma non volare troppo alti. Il crescendo rossiniano risuona anche nelle dichiarazioni del mister. Che, zitto zitto, almeno inizialmente, ha costruito, a suon di modestia e sacrifici, la migliore delle macchine possibili, parlando prima di "obiettivo salvezza", poi di "piedi per terra", quindi di "sacrificio" e ora di marcia a pieno ritmo. "Vogliamo osare così da poter ottenere il massimo", ha scandito. Giornate fa, non lo avremmo mai sentito dire così. Ora il talento è sprizzato fuori. Stellone sta cogliendo l’attimo. E, pazientemente, sta lanciando la Vis a vette impensabili. Crescendo rossiniano. Con l’obiettivo di comporre un masterpiece stile Barbiere di Siviglia. E fare barba e capelli a uno squadrone di nobile lignaggio: la colossale Ternana.