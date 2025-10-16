Un mix di talenti locali e studenti universitari. E’ l’Urbino calcio a 5

Un gruppo fortemente ringiovanito, nato da un mix di talenti locali e studenti universitari, capace di competere con tutti, per puntare, chissà, magari anche a qualcosa di importante. È questa la nuova rosa dell’Urbino Calcio a 5, squadra che militerà nel campionato di Serie D, girone A delle Marche, e che venerdì si è presentata alla città nella Sala Incisori del Collegio Raffaello. Alla serata hanno partecipato l’intera rosa, lo staff tecnico e dirigenziale e le istituzioni, con gli assessori Gian Franco Fedrigucci - Eventi Sportivi - e Francesca Fedeli - Attività produttive - a rappresentare il Comune, sottolineando il legame tra la società e il territorio. Nato nel gennaio 2022 dall’amore per il futsal di un gruppo di appassionati, l’Urbino Calcio a 5 ha l’obiettivo di riportare questa disciplina alla ribalta nella città ducale. La società ringrazia sentitamente tutti gli sponsor "il cui fondamentale supporto permetterà alla squadra di affrontare al meglio la stagione 2025-2026".

In rosa ci sono 21 giocatori: i quattro portieri Guidantonio Mancini (capitano), Luca Lorenzoni, Demetrio Alampi, Alfonso Stigliani; i sei centrali Lucio Calatur, Alberto Pagliari (vicecapitano), Nicolò Zanoni, Alessandro Buffone, Mattia Silanos, Marco Neri; gli otto laterali Davide Sperandio, Francesco Tancini, Carlo Cimatti, Urim Maqkaj, Tommaso Ghiselli, Pietro Giovagnoli, Nicholas Acampa, Valerio Furelli; i tre pivot Leonardo Caporaletti, Tommaso Cancellieri, Giacomo Fontana. L’allenatore è Sebastiano Lentinello, il suo vice è Giovanni Polidori, il team manager è Lorenzo Marra. Lo staff medico (affifato a Studio Passionwellness) è composto dall’osteopata Mirco Brunetti, dalla fisioterapista Giulia Barletta e dai massaggiatori Alessia Pellegrini, Marianna Bianco, Linda Monaldi. Presidente è Christian Fabbretti, direttore generale e sportivo è Stefano Martino, segretaria è Noemi Trogu, vicepresidente è Vanessa Cancellieri, mentre dirigenti accompagnatori sono Umberto Gianotti, Massimo Becilli, Vincenzo Acampa, Luca Cuguru e Luca Bellucci.

Nicola Petricca