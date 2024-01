Un monumento d’esperienza

Profondo è il pozzo del passato, scende giù fino al 1989-90, alla finale scudetto fra Scavolini e Ranger Varese e ripesca un monumento di quel tempo, uno di quelli che hanno lasciato il segno: Meo Sacchetti, colonna portante dei varesini allora allenati dal pesarese Sacco, che in gara due fece un’entrata in palleggio sul fondo e si spaccò un ginocchio rendendo così ancora più facile la cavalcata pesarese verso il secondo titolo. E’ stato il suo unico approccio diretto con noi, salvo, volendo, alcune frasi polemiche lanciateci qualche tempo dopo da allenatore. Ma sono piccolezze che semmai danno una piccola continuità al suo arrivo a Pesaro. La endemica strozzatura di metà stagione della Vuelle è una malattia stagionale da anni, non ci sono terapie certe, l’efficacia delle cure si stabilisce solo a fine ciclo: se ci salviamo è andata bene, se retrocediamo è andata male. Nel caso di un paziente ciclico come la Vuelle non ci vuole solo un grande clinico, ci vuole qualcuno che sia anche uno sciamano, che sappia mettere insieme tecnica e fantasia, orgoglio ed esperienza e per questo l’arrivo di Sacchetti è perfetto e paradossale nello stesso tempo: lui si deve prendere una rivincita contro Pesaro che gli portò via il sogno dello scudetto del 1990. Quale miglior rivincita del poter dire dopo oltre trent’anni che una volta gli stavamo perfino sulle balle e che senza di lui saremmo finiti male? Ma Sacchetti non a caso è un monumento nazionale, fu grande giocatore ed è grande allenatore: vivemmo insieme grandi glorie, salviamoci insieme oggi.

f.b.