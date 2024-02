di Anna Marchetti

"Un muraglione al posto dell’anfiteatro Rastatt". Gli esponenti di Fratelli d’Italia, Davide Delvecchio e Roberto Roberti sono critici sulla prima fase dei lavori del Waterfront di Sassonia: "Dopo aver demolito l’anfiteatro Rastatt – insistono – la giunta Seri sta ricostruendo un muraglione di simili dimensione se non più alto che toglierà di nuovo la vista sul mare da viale Cesare Battisti: oltre i disagi anche la beffa". Per Delvecchio e Roberti si tratta di "un progetto folle, che non ha previsto alcun nuovo parcheggio e a poche settimane dall’inizio della stagione turistica l’immagine della Sassonia è inaccettabile. È con profonda delusione e preoccupazione denunciamo il grave ritardo nei lavori di riqualificazione, ciò che doveva essere un gioiello turistico si sta trasformando in un vero e proprio disastro".

Il cantiere è ripartito all’inizio di febbraio dopo due mesi di stop tra lo scontento della gente. "La Pasqua 2024 , che segna tradizionalmente l’inizio della stagione turistica, – fanno presente Delvecchio e Roberti – si avvicina rapidamente, eppure siamo ancora lontani dal vedere il completamento delle opere promesse. I primi turisti iniziano ad affluire per i fine settimana, ma si trovano di fronte a un lungomare incompleto, privato dei servizi essenziali e della bellezza che dovrebbe caratterizzare la nostra città". E ancora sui parcheggi: "La decisione di cancellare tutti i posti auto lungo il lungomare si è rivelata catastrofica. La viabilità è diventata caotica e insostenibile, mettendo a dura prova non solo i residenti, ma anche i visitatori. È un vero peccato che una città con un potenziale turistico così elevato debba affrontare una tale vergogna. Il turismo è uno dei motori principali della nostra economia locale e non possiamo permetterci di deludere coloro che scelgono Fano come meta preferita".

"Fratelli d’Italia esorta le istituzioni – concludono i due esponenti dell’opposizione – ad accelerare i lavori di riqualificazione del lungomare di Sassonia, garantendo che sia completato in tempo per accogliere i turisti della prossima stagione estiva. È essenziale ripristinare i parcheggi e riorganizzare la viabilità, non possiamo permetterci ulteriori ritardi o compromessi. È ora di agire e dimostrare che Fano è davvero una città turistica accogliente e all’altezza delle aspettative dei suoi visitatori".