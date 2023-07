Un murales dedicato ad Alberto Renda

Oggi, in piazza Europa a Bottega di Vallefoglia, alle ore 20, in memoria di Alberto Renda (foto di Danilo Billi), persona molto amata in città, verrà inaugurato un murales. Significativo è che l’opera è sviluppata sulle pareti della palestra intitolata ad un’altra persona mai scomparsa dal cuore della gente: l’atleta Francesca Ricci, morta nel 2015, a soli 19 anni. Alberto Renda, volontario anche della Comunità di don Gaudiano, è stato per anni motore e cuore della società sportiva di volley. Il murales è stato promosso dal consiglio comunale di Vallefoglia. Il soggetto è stato ideato da Giuliano Ferri, dai componenti del Ce.i.s di don Gaudiano, dove Alberto e sua moglie Dolly hanno collaborato per molto tempo.