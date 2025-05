Un muro per sostenere l’Ardizio. Sarà in cemento. Addio alla rete

Non più una rete paramassi, ma per la messa in sicurezza della scarpata del monte Ardizio che si affaccia sul cavalcavia ferroviario in direzione Fano, lungo la statale 16 avremo un muro di consolidamento in cemento armato dalle dimensioni significative: sarà alto 2,70 metri per una lunghezza di circa 30 metri.

Ad annunciarlo, ieri in Consiglio comunale, è stata l’assessore Mila Della Dora dovendo rispondere alla interrogazione del consigliere comunale Dario Andreolli (Lega). La curiosità del leghista, in realtà era a tutt’altro rivolta. "La mia interrogazione è nata – spiega Andreolli – perché il sindaco Biancani, nel rispondere alle tante polemiche degli automobilisti inferociti per i 5 mesi di senso unico alternato lungo un’arteria importantissima, ha riconosciuto una certa defaillance negli interventi di ripristino, condividendo apertamente la propria convinzione, sui social e sulla stampa, per cui ha detto: ‘abbiamo dormito’. La mia curiosità era mirata a capire le ragioni dei ritardi, sottolineati dallo stesso sindaco".

Andreolli nel presentare l’interrogazione ha rievocato le fasi subito dopo lo smottamento: "qualche giorno dopo sono stati stanziati 100mila euro per sistemare la frana e ripristinare la viabilità. Poi sono passati 5 mesi. La situazione si è sbloccata solo dopo una riunione di giunta in cui il sindaco ha sbattuto i pugni sul tavolo. E poi l’ammissione: abbiamo dormito".

L’assessore Della Dora, però nel rispondere all’interrogazione ha di fatto smentito il sindaco, riscattando l’onore dei tecnici dicendo che la questione è stata seguita con attenzione: "Tanto che – ha detto Della Dora – si è deciso di attingere dal fondo di riserva da 100mila euro, risorse necessarie per poter adempiere all’intervento. La fase di apparente stasi è stata in realtà una fase di monitoraggio da parte dei nostri tecnici, per capire, come poi è stato riscontrato, quanto la scarpata fosse scivolosa. La scelta di realizzare il muro, in sostituzione della barriera paramassi, ipotizzata all’inizio è stata presa proprio grazie al tempo di osservazione avuto con il monitoraggio. Il muro, in caso di frane di media dimensione non subirà danni e sarà sufficiente la rimozione del terreno, invece la rete paramassi, anche in caso di piccola frana avrebbe comportato un costoso rispristino. Si parla anche di un 30%-40% del prezzo iniziale dell’opera".

Abbastanza perché Andreolli tirasse ghiotte conclusioni: "Direi che l’assessore Della Dora, ha dato una versione diversa rispetto a quella data dal sindaco in merito ad un intervento sul cui ritardo il sindaco ha scaricato la colpa sui tecnici. Mettetevi d’accordo in giunta prima di comunicare".

Solidea Vitali Rosati