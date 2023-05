Un mutuo per nuovi interventi al Palazzo Nuovo

Il Legato Albani prepara nuovi interventi su Palazzo Nuovo, in piazza della Repubblica, e per farlo accenderà un mutuo chirografario che gli permetterà, oltre a coprire i costi dei lavori, anche di estinguere un altro mutuo già in essere. La delibera per autorizzare il Legato a procedere è stata votata in Consiglio comunale, con l’astensione del gruppo Pd.

"Il nuovo mutuo durerà 7-8 anni, sarà attorno ai 70mila euro e ci permetterà di abbassare la rata mensile dagli attuali 2000 euro a 1.000-1.100 euro – ha spiegato il presidente Nicola Rossi –. Circa 30mila euro saranno usati per estinguere quello in essere, i 40mila residui permetteranno di rifare tutte le finestre di Palazzo Nuovo, vecchie di 70-80 anni e ancora con vetri semplici. Così lo miglioreremo dal punto di vista del consumo energetico e daremo un servizio, che forse andava offerto prima, a due inquilini importanti come l’Istituto per la formazione al giornalismo e l’Inps. Avendo un rapporto consolidato con Bper banca, ex Ubi, ed essendo i bilanci del Legato abbastanza solidi, avremo condizioni pari a quelle di un mutuo ipotecario, ma senza dover iscrivere alcunché a ipoteca".

Dopo la presentazione di Rossi, il capogruppo del Pd, Lorenzo Santi, ha chiesto il motivo "di estinguere il mutuo precedente, che va a decrescere e non ha più interessi da versare, riaprendone uno nuovo che porta a pagarne altri. Non conviene chiudere questo, così com’è, e aprirne uno inferiore, con interessi magari anche più bassi?". In risposta, Rossi ha spiegato che il Legato ha bisogno di investire ora "e in questo modo si dimezza la rata, con vantaggio di cassa immediato, pesando poco sui bilanci del Legato. Accendendone un secondo più basso, in parallelo, per un anno pagheremmo invece 2.500-2.800 euro al mese. Inoltre, essendo quello vecchio a fine corsa, i vantaggi fiscali sono ormai nulli perché gli interessi incidono pochissimo e in questo modo potremo avere nuove deduzioni. Il tasso passerà da uno variabile, oggi al 4%, a uno finito al 4,80%. A livello di oneri ci sarà qualche costo in più, ma di circa 600-700 euro all’anno, per il semplice fatto che utilizzeremo un capitale per investire su un nostro edificio. Perciò abbiamo valutato positivamente il cambio".

Nicola Petricca