Un Natale a suon di hip hop

Tappa al Teatro della Concordia di San Costanzo, domani alle 17, per ‘Andar per Fiabe’, la stagione nei teatri storici della provincia dedicata ai ragazzi. Lo splendido scrigno d’arte della Valcesano, risalente alla metà del XVIII secolo e riaperto sabato scorso, dopo 7 mesi di chiusura per lavori di efficientamento energetico, ospiterà lo spettacolo ‘Natale a suon di hip hop’ della compagnia ‘Mattioli’, con Monica Mattioli e Massimo Prandelli. "Un’attrice aspetta con impazienza un ballerino hip hop per iniziare lo spettacolo, ma lei, senza di lui, è spiazzata – si legge nella presentazione -. Quando tutto sembra perduto arriva lui, il ballerino, che trascina il pubblico nelle storie dei libri. I piccoli racconti sul Natale, tra gag e giochi teatrali, sono narrati da Monica Mattioli e danzati da Massimo Prandelli su classici di Natale rielaborati in chiave hip hop". Info: 0721.849053 e reteteatripu@amat.marche.it.

s.fr.