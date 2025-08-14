Un negozio vecchio 150 anni. Plauso della città ai Magrini

Ha raccolto il testimone e guarda al futuro contando su radici solide che affondano nella tradizione familiare. Alessia Magrini è il nuovo ingresso nel negozio di alimentari a Fiorenzuola di Focara, che dal 1879 continua a far assaporare agli abitanti del borgo e ai suoi visitatori i prodotti del territorio. Prima di lei al bancone dell’alimentari Magrini si sono succedute sei generazioni, tanto da essere diventato nel tempo un’istituzione per tutti. Un ruolo che ha ottenuto anche il riconoscimento del Comune: il sindaco Andrea Biancani, il vicesindaco Daniele Vimini e l’assessora alle Attività Economiche Francesca Frenquellucci hanno consegnato all’attività il Plauso della Città.

"Da sei generazioni - è scritto come motivazione del Plauso - la famiglia Magrini custodisce e tramanda i sapori autentici della nostra terra, offrendo, tutti i giorni, accoglienza ai tanti visitatori del borgo, ai ciclisti e ai motociclisti che, tra una curva e l’altra del monte San Bartolo, cercano un ristoro genuino". Prima di Alessia Magrini, a tenere le redini dell’attività era il padre Augusto, e ancora la zia Anna Maria, una vera e propria istituzione, che ha guidato l’alimentari per oltre 70 anni. Tra le altre figure che hanno fatto la storia dell’attività spicca anche Lanfranco Magrini, la memoria storica della famiglia che non fa mai mancare la sua presenza nella panchina davanti al negozio. Poi è arrivato il turno del figlio di Lanfranco, Augusto Magrini che negli ultimi anni ha portato avanti la storia della famiglia con la moglie Milva, fino all’ingresso di Alessia nella gestione.

"Da sempre l’accoglienza e la valorizzazione e il rispetto delle tradizioni, della natura, delle diversità sono al centro della nostra attività – racconta Alessia Magrini -. A partire dalla fine del 1800, quando i commercianti della famiglia collaboravano con i marinai, risalivano dal mare di Fiorenzuola con le vongole pescate percorrendo il sentiero dei pescatori e la ripida gradinata che in origine collegava il borgo. I prodotti si trasportavano a cavallo nella vicina Pesaro, poi anche a Cattolica e Morciano". E così il tempo va avanti, cambiano le mode, i mezzi di trasporto ma qualcosa resta. Impercettibile, ma c’è. "Il calore familiare che riempie l’aria - dice Alessia - un filo che continua a tessere nuove storie".

Beatrice Grasselli