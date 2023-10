Un neolaureato per stage in azienda commerciale Azienda commerciale di Pesaro ricerca un neolaureato in economia da inserire in stage come impiegato amministrativo. Richieste laurea, competenze relazionali, organizzative, precisione, conoscenza Office. Inviare CV a marco@tomasucci.com o centroimpiegofano.ido@regione.marche.it.