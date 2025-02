"Un nuovo ateneo privato mette a rischio l’università pubblica"

"L’insediamento di un ateneo privato metterebbe a rischio il sistema universitario pubblico". Lo sostengono i rettori delle quattro università delle Marche, Giorgio Calcagnini (Università di Urbino "Carlo Bo"), Gianluca Gregori (Università Politecnica delle Marche), Graziano Leoni (Università di Camerino) e John McCourt (Università di Macerata), tramite una nota congiunta, in merito alla richiesta della Link Campus University di aprire sedi nel territorio regionale.

Ieri, i quattro hanno tenuto una prima riunione informale per avviare la discussione sulla documentazione inviata dalla Link solo lo scorso 6 febbraio alla Conferenza dei rettori delle università delle Marche, riguardante la proposta di istituire tre corsi nell’area medica nelle città di Fano, Macerata e Ascoli Piceno, che ha aperto un ampio e acceso dibattito anche tra le forze politiche.

Calcagnini, Gregori, Leoni e McCourt ribadiscono con fermezza "l’importanza di garantire un’istruzione universitaria di alta qualità" e mettono in evidenza "il rischio concreto che l’insediamento di un ateneo privato possa compromettere la sostenibilità e la coesione del sistema universitario pubblico, già gravato dai notevoli tagli alle risorse adottate di recente. Ogni nuova iniziativa formativa deve essere valutata in modo rigoroso, considerando le reali necessità del territorio, il valore formativo e la sostenibilità economica e accademica". "È essenziale – continuano – evitare dinamiche che potrebbero indebolire l’ecosistema formativo esistente, pilastro fondamentale per lo sviluppo culturale, sociale ed economico della nostra regione".

Nei prossimi giorni, sarà convocata una riunione ufficiale della Conferenza dei rettori per esprimere il parere motivato richiesto ai fini di un eventuale accreditamento dei nuovi corsi di laurea.