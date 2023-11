Un nuovo cielo stellato per il Natale urbinate

Il Natale a Urbino sarà più sfavillante che mai, e a misura di bambino. Parola di amministrazione comunale e associazioni, che ieri hanno svelato per intero il programma del mese natalizio della città ducale. Dal 2 dicembre al 7 gennaio, numerosi eventi pensati per riscaldare l’atmosfera dei cittadini, con un occhio speciale ai più piccoli, e attrarre i turisti che si muovono nelle Feste.

"Dopo il covid e le ristrettezze dell’anno scorso dovute alla crisi energetica – ha esordito il sindaco Gambini – torna ad essere un Natale ricco, con luminarie in grande stile, tanti appuntamenti e tante risorse messe in campo, anche grazie ad un bilancio in grande equilibrio. Tante le associazioni che porteranno un contributo, e mi fa piacere essere riusciti ad accogliere le richieste di ognuna. Poi i nostri uffici e gli assessorati a eventi e politiche giovanili stanno facendo un grande lavoro".

La novità dell’anno a livello luminoso sarà un cielo stellato che coprirà piazza della Repubblica: "Sarà bellissimo, ma non è l’unica new entry – ha detto l’assessore Elisabetta Foschi – perché anche le mura da porta Valbona verso il teatro e la Data saranno coperte da luminarie pendenti tutte nuove. E nelle frazioni non mancheranno gli addobbi, più del solito. Sul fronte calendario, si parte sabato 2 dicembre alle 10 con Le Vie dei Presepi, curate dalla Pro Loco da ventitré anni e promosse dal circuito provinciale del Natale che non ti Aspetti, certamente l’iniziativa che connota di più la città nel periodo natalizio, spalmata su tutto il mese".

Affiancheranno la mostra di natività anche i “Batanai“ in versione natalizia: "Sono già tante le comitive – spiega il presidente Pro Loco Nicola Betti – che ci hanno chiamato per venire a visitare la città con presepi, mercatini lungo corso Garibaldi (con un photo-corner tutto nuovo) e godere delle varie attività. Certamente sarà un’edizione con presepi nuovi e di qualità".

Nel pomeriggio del 2 dicembre in piazza si accenderanno le luminarie e ci sarà uno spettacolo di giochi, luci, suoni, neve e tre ologrammi a tema. "Ci sarà animazione in tutti i fine settimana – ha aggiunto il consigliere Laura Scalbi – e il 16 sarà la giornata dedicata ai bambini: le famiglie sono invitate a partecipare insieme, a cantare una canzone collettiva e a scattare una foto ricordo. I giorni di Natale e Santo Stefano, sempre in piazza, ci saranno la slitta di Babbo Natale e una carrozza trainata dagli unicorni".

Nel weekend dell’Immacolata l’Ars ripeterà la Festa del Duca d’Inverno, col presepe rinascimentale vivente sia venerdì che sabato alle 17, uno spettacolo di fuoco molto suggestivo venerdì alle 18 e uno di danza, fuoco e tamburi il sabato. La Cappella Musicale terrà a teatro due classici concerti, il 23 dicembre e il primo dell’anno. Ma anche San Silvestro sarà animato con l’Associazione Commercianti che curerà un capodanno in piazza con dj che farà ballare e la diretta con Radio studio più, per finire con un brindisi per tutti a mezzanotte. La Ludoteca Club Iddu farà due tombole al Collegio Raffaello dedicate ai bambini con ricchissimi premi e merenda. Non mancheranno tanti altri eventi, tutti stampati sulla brochure che presto arriverà in città.

gio. vol.