Un nuovo defibrillatore anche a Mazzaferro

La rete dei defibrillatori installati sul territorio comunale di Urbino si espande: domani ne sarà posizionato uno anche nel quartiere di Mazzaferro. Alle 16, il locale comitato di Croce Rossa inaugurerà il nuovo Dae (defibrillatore semiautomatico esterno), che diventerà attivo in piazza Casteldurante. Dopo la cerimonia, nella sala di quartiere, i volontari terranno una lezione pratica, aperta a tutti, per spiegare ai principianti come funzioni e si utilizzi il macchinario, seguita da un rinfresco offerto. L’installazione del nuovo Dae, patrocinata dal Comune, rientra nell’operazione che il comitato di Croce Rossa sta conducendo per rendere Urbino "città cardioprotetta", disseminando il territorio di defibrillatori accessibili a tutti, grazie anche alle donazioni e alla messa a disposizione di luoghi strategici da parte di privati, associazioni, istituzioni, enti e altri soggetti. Per quanto riguarda il macchinario che sarà presentato domenica, il defibrillatore è stato donato dall’Associazione Mazzaferro, grazie a una raccolta fondi effettuata durante una cena di quartiere, nel 2023, e la teca riscaldata che lo conterrà è stata donata dalla ditta C. M. Service, di Marco Ciaroni.

n. p.