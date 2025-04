Un nuovo ecografo per l’ospedale di Fossombrone

All’ospedale di comunità di Fossombrone arriva un nuovo ecografo. Si tratta di un macchinario di ultima generazione (è stato già collaudato) che ha un valore di quasi 70mila euro (68.800).

Con questo nuovo apparecchio, spiega il direttore generale dell’Ast Alberto Carelli, "l’AST Pesaro Urbino prosegue nel suo impegno per un sistema sanitario territoriale sempre più moderno, efficace e centrato sui bisogni delle comunità locali. Uno degli obiettivi è l’ammodernamento delle tecnologie sanitarie, volto a migliorare la qualità e la tempestività delle prestazioni offerte alla cittadinanza. L’obiettivo è rafforzare l’offerta diagnostica locale, riducendo i tempi di attesa e migliorando la presa in carico dei pazienti sul territorio. Stiamo lavorando per il potenziamento di questa struttura territoriale: entro l’estate arriverà anche il nuovo mammografo, verrà attivata la casa-comunità e apriranno i nuovi posti letto per hospice, un punto di riferimento per i cittadini della provincia".

Dal lato tecnico, come spiega la responsabile della Diagnostica per Immagini Chiara Giorgi, il nuovo apparecchio "consentirà un salto qualitativo nel nostro lavoro, grazie a una tecnologia che garantisce immagini ad altissima definizione e una maggiore precisione diagnostica. Si tratta di un riconoscimento importante per questo presidio".

Massimo Berloni, sindaco di Fossombrone: "L’arrivo del nuovo ecografo è un importante traguardo per la nostra comunità. Questo investimento non solo migliorerà la qualità dell’assistenza rivolta ai cittadini di Fossombrone e del circondario, ma testimonia anche l’attenzione e l’impegno dell’AST nel potenziare i servizi sanitari per questa struttura".

a. b.