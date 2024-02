Un nuovo magazzino per la Protezione civile

Un magazzino per la protezione civile di Urbino. Ma anche per Urbino Servizi e l’associazione delle contrade. È in zona Sasso, nella struttura di una ex fabbrica urbinate, chiusa ormai da tempo. Costo? 300mila euro, per l’acquisto. Al suo interno saranno contenuti mezzi, attrezzature e uffici. Una nuova casa "per il gruppo comunale di protezione civile. Una sede che stiamo acquisendo tanto è che siamo già agli atti conclusivi – spiega al Carlino il sindaco di Urbino Maurizio Gambini –. Si tratta di un capannone di ampia metratura, 2.700 metri quadrati, che oltre alla protezione civile sarà anche la sede per la contrada di Hong Kong e il magazzino per tutte le contrade della città che hanno bisogno di spazi per mettere il materiale".

Nella sede al Sasso poi troverà casa anche Urbino Servizi, "la società partecipata del Comune che ha bisogno di una sede nuova. Lo stabile è un capannone dismesso, da non molto tempo, e che purtroppo dopo delle vicende che hanno portato alla chiusura dell’azienda la proprietà della struttura è andata in mano a un istituto di credito che ce l’ha proposta. L’acquistiamo perché serve molto al progetto di riqualificazione del centro storico. Infatti, anche se questo stabile si trova fuori le mura, è necessario per le attività dell’area del centro. In parte, l’acquisizione, è stata finanziata con il famoso progetto Pnrr del valore di 11 milioni di euro e che riguarda proprio il centro storico". In questo progetto ci sono gli interventi alla Data, al Monte e al Belvedere; al teatro romano, via dei Maceri e delle Mura, Fortezza Albornoz, Palazzo De Rossi: "Queste e altre aree saranno interessate dai lavori perché sono zone dove è necessaria una riqualificazione complessiva. Sulla struttura del Sasso e l’area circostante, oggetto anche di un intervento per l’alluvione dello scorso maggio, ci è stato finanziato l’intervento sulla frana. Siamo contenti di acquisire questa struttura". Il valore di acquisto è di 300mila euro più tasse a cui ne vanno aggiunti altrettanti per i lavori di ristrutturazione.

"Abbiamo finanziato complessivamente 600mila euro, tolti quelli necessari per l’acquisizione gli altri saranno impiegati per la riqualificazione, tra i quali anche il tetto e relativo impianto fotovoltaico. Questo è il nostro modo di operare: spendere il giusto e al meglio per riqualificare e migliorare Urbino e il suo territorio. Un grande lavoro dell’Amministrazione, portato avanti dai nostri uffici e dai tecnici che ogni giorno sono sul pezzo per cercare di mettere assieme tanti lavori sfruttando al meglio le poche risorse disponibili", conclude Gambini.

Francesco Pierucci