Un nuovo prete dopo 10 anni. E don Marco riempie il Duomo

di Sandro Franceschetti

Duomo della città dei Bronzi gremito, ieri, per un evento che in tutta la Diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola mancava da 10 anni: la nomina di un nuovo sacerdote. Tantissimi i fedeli che hanno partecipato alla Messa durante la quale il vescovo Andrea Andreozzi ha impartito l’ordinazione presbiterale di don Marco Rulli, il 38enne (compie gli anni oggi) di Calcinelli, originario di Ripalta di Cartoceto, laureatosi con 110 e lode in economia e commercio, che prima di entrare in seminario nel 2016 ha lavorato nello studio di un commercialista, ha fatto l’insegnante di ragioneria e poi l’assistente alla contabilità per un’importante software house.

Presenti alla cerimonia, che ha visto accanto al vescovo tutti i sacerdoti della Diocesi, anche i sindaci di Pergola, Frontone e Serra Sant’Abbondio, Guidarelli, Tagnani e Caverni, e i vice di Colli al Metauro e Cartoceto, Mascarucci e Mariotti. "La città di Pergola stasera accoglie un momento di festa diocesana" ha esordito monsignor Andreozzi, che durante l’omelia ha aggiunto: "Questo è un tempo che presenta le sue difficoltà per chi inizia la vita da prete. Ma siamo pronti a tutto e a vivere nella Chiesa e nel mondo coi problemi e le prospettive, i punti di debolezza e i punti di forza. Siamo qui perché tu stasera – ha proseguito rivolgendosi a don Marco – vesti l’abito della festa e perché sei per tutti un rimando alla bellezza della sposa di Cristo, che è la Chiesa; sei per noi un invito a ritrovare la parte buona che c’è in ciascuno".

Molto belle anche le parole pronunciate dal nuovo sacerdote prima della benedizione finale: "Ringrazio il Signore che ha preso la mia vita e via ha messo il suo sigillo, facendola diventare una vita donata a tutti. Desidero che questo evento sia l’occasione di guardare verso il cielo. Dio non si è stancato di elargirci i suoi doni. Un nuovo prete in Diocesi, al di là della mia persona, vuol essere un dono per tutti, anche per chi non crede". Stamattina alle 10,30 il neo don presiederà la sua prima messa nella chiesa di Santa Maria della Misericordia a Cartoceto, dopodiché inizierà il proprio servizio a Pergola come vice del parroco don Filippo Fradelloni; e il lavoro non gli mancherà di certo, visto che in due dovranno occuparsi non solo dei fedeli pergolesi, ma anche di quelli di Frontone, Serra Sant’Abbondio, Bellisio, Tarugo. Ben sei parrocchie.