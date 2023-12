"Un nuovo Prg dopo le elezioni"

MAURIZIO GAMBINI

"Il primo risultato – ha detto il sindaco – spetta all’assessore Maffei (assente per malattia, ndr) con un bilancio chiuso sempre in positivo e sempre con attenzione al sociale e ai rapporti sindacali che sono un nostro orgoglio. Per quanto concerne le mie deleghe, la polizia municipale ha associato due comuni: Montecalvo in Foglia e Petriano, e altri sono interessati a entrare. Per l’urbanistica abbiamo attivato l’area industriale di Ca’ Guerra in tempi record, nel giro di un anno, e abbiamo spostato due zone industriali a Canavaccio e Calpino; nel centro è stato approvato il regolamento dell’albergo diffuso. Un obiettivo della prossima legislatura sarà un nuovo Prg. Inutile elencare le decine di lavori pubblici finiti, in corso o previsti a breve; anzi sono preoccupato perché non è facile trovare le ditte. Dopo l’Epifania firmeremo l’acquisto per l’ex Agenzia delle Entrate e abbiamo in programma altre acquisizioni in futuro, anche nelle frazioni, per valorizzare edifici e aree pubbliche".