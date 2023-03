Un nuovo pulmino per Mariposa

L’associazione ‘Mariposa’, che assiste circa 50 persone anziane, ha un nuovo pulmino, attrezzato anche per i disabili. La presentazione alla comunità del mezzo (foto) si è svolta lunedì davanti alla sede dell’associazione a Villanova, alla presenza delle volontarie guidate dalla presidente Leonarda Bastia, del presidente della Fondazione Carifano Giorgio Gragnola, del sindaco Pietro Briganti (con gli assessori Mascarucci e Tadei), del collega di Mombaroccio Emanuele Petrucci e dei consiglieri regionali Nicola Baiocchi e Luca Serfilippi. "Con questo pulmino, acquistato grazie alla raccolta fondi di ‘Rete del Dono’ con il supporto della Fondazione Carifano – ha detto Bastia -, potremo accompagnare le persone fragili a visite e controlli medici e anche per il disbrigo delle commissioni. Inoltre, sarà possibile distribuire pasti e farmaci a domicilio". "Uno strumento in più – ha aggiunto la segretaria Denise Vannini - per favorire socialità e svago, oltre che per potenziare l’assistenza domiciliare".

s.fr.