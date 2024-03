"Un nuovo ristorante in piazza"

Un nuovo ristorante tipico per piazza della Repubblica. Quando, dipenderà dalle offerte che riceverà l’ente proprietario dell’immobile, ovvero l’Amministrazione del Legato Albani. Il locale sfitto, da qualche mese, si trova infatti al piano terra di Palazzo Nuovo Albani, in piazza della Repubblica 5. Praticamente il centro del centro di Urbino. Ex filiale di Banca Marche, poi ristorantino-bar gourmet fino a non molto tempo fa, oggi i 130 metri quadri a livello strada sono vuoti.

E il Legato Albani ha aperto una procedura d’invito a manifestazione d’interesse per la locazione. Il bando, consultabile sul sito del Comune di Urbino, è aperto fino al 15 marzo. Il locale commerciale, già predisposto a livello di struttura e impianti per svolgere attività di ristorazione, è articolato in una sala d’ingresso, un salone più grande subito dietro, cucina e due servizi.

"Qualora si voglia fare un sopralluogo – spiega il presidente del Legato Albani Nicola Rossi – siamo disponibili, così come a rispondere ad eventuali richieste di informazioni specifiche. Per il resto, attendiamo le manifestazioni d’interesse all’affitto". Che dovranno avvenire, per le ditte interessate, indicando l’esperienza professionale e il curriculum della ditta proponente, oltre al progetto che illustri la gestione dell’attività che si insedierà nel locale e che dovrà rispettare il vincolo monumentale dell’immobile, il decoro urbano e sito Unesco, riferito al tipo di arredo interno ed esterno.

"Nel bando – prosegue Rossi – precisiamo che saranno valutate solo proposte che prevedano un’attività di ristorazione di tipo classico e tradizionale. Niente bar, pizzerie o fast food. Vorremmo un esercizio che valorizzi il territorio e la cucina tipica, e che vada incontro alle esigenze dei turisti, ad esempio prevedendo di stare aperto anche in orari fuori dai canonici pasti. Una volta pervenute le manifestazioni, valuteremo le varie attività candidate con attenzione. Solo allora, parleremo di canone di affitto. Per ora non è questo il nostro interesse principale".

Non saranno possibili neanche offerte da parte di attività già locatarie dello stesso ente. Il locale è già pronto, manca solo l’arredamento. Chiude Rossi: "Al momento, oltre a questo, abbiamo solo un paio di piccoli negozietti sfitti che hanno chiuso da poco. Per il resto, abbiamo tutto affittato e speriamo che anche questo locale torni presto utilizzato".

Giovanni Volponi