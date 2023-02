Un nuovo sindaco e un francobollo Il grosso grasso giovedì del Carnevale

di Anna Marchetti

Il Carnevale cittadino tra i francobolli celebrativi del 2023. Così Fano festeggia a Roma il giovedì grasso, mentre nel pomeriggio, in piazza XX Settembre, sarà eletto il sindaco del Carnevale: ruolo che, nel centenario della Musica Arabita, sarà ricoperto dal maestro Daniele Gaudenzi. In mattinata una delegazione fanese sarà al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per partecipare alla cerimonia di presentazione dell’emissione filatelica dedicata ai Carnevali più antichi d’Italia: Fano, Venezia, Putignano e Duano, Acireale, Cento e Viareggio. Per chi vorrà acquistare il francobollo del Carnevale di Fano, il servizio di annullo speciale sarà attivo nella giornata di domenica 19 settembre, a Palazzo Bracci Pagani, dalle 10 alle 15. In ogni caso il francobollo con l’annullo speciale si potrà ottenere ancora per un mese rivolgendosi agli uffici postali cittadini.

Tornando alle iniziative di oggi va ricordato che si parte alle 16 con la cerimonia dell’Alzabandiera di Fano Città del Carnevale davanti alla sede municipale, alla presenza della Musica Arabita e di rappresentanti dell’Amministrazione comunale; poi il trasferimento in piazza XX Settembre per l’elezione del sindaco e a seguire "Sax-Oh! Orchestra" con Filippo Brunetti Sound Art e una esibizione di Touch Rugby a cura di Fano Rugby, Abbracci Gratis e l’animazione curata da ArFun Animasion. In esposizione, in piazza, ci sarà il mini-carro "In amor vince chi fugge" di Matteo Bussetti, vincitore del concorso il Carnevalino e sarà allestito un piccolo mercatino artigianale. Nel corso del pomeriggio saranno organizzati anche dei laboratori dedicati al riciclo grazie all’impegno di Valeria Roberto e di Aset.

Ieri pomeriggio, invece, grande partecipazione alla Bocciofila per il "Castagnolo d’Oro": si sono ritrovate più di 270 persone, tra associazioni, anziani e diversamente abili, che sono state premiate dai rappresentanti della Carnevalesca e dell’Amministrazione comunale. Il Carnevale e la Musica Arabita non sono passati inosservati neppure alla Bit a cui hanno partecipato nella giornata di giovedì 13 febbraio. Oltre a un momento istituzionale nello stand della Regione Marche in cui il presidente Francesco Acquaroli ha sottolineato la valenza della manifestazione, la delegazione del Carnevale di Fano ha percorso in lungo e in largo il padiglione Bit distribuendo allegria, con la Musica Arabita, e dolcezze, con caramelle e cioccolatini del getto.