Un occhio “misterioso“ vigila sul ponte romano danneggiato dalle piogge

Una insolita immagine è apparsa da qualche giorno in un anfratto roccioso nell’alveo del Burano sotto l’antico ponte romano dove scorre l’antica Flaminia. Un disegnatore rimasto anonimo ha dipinto nella roccia un occhio che guarda verso il ponte e il cagliese Massimo Pompili passando nei pressi non ha esitato a scattare foto dalla parte opposta dell’arcata. A seguito dell’alluvione del settembre 2022 il ponte – seriamente danneggiato dalla piena – si trova in un precario stato con le spallette divelte e alcune parti crollate. La viabilità è stata interrotta e ci sono molte proteste, tutt’ora inascoltate, di cittadini di Cagli e Cantiano che invocano il necessario restauro e la messa in sicurezza con il ripristino del transito. Nel frattempo l’anonimo artista con la sua foto così particolare sembra che abbia voluto far presente di essere rimasta solo la sua opera dipinta nella roccia l’unica "a tenere d’occhio" il ponte ancora abbandonato e col rischio di altri danneggiamenti in caso di ulteriori piene del Burano.

Mario Carnali