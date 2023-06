Un operario per affissioni e un cuoco all’Hospoda

Azienda di ideazione e produzione grafica esterna cerca un operaio addetto a lavori di installazione di cartelli pubblicitari su bacheche di legno e su pareti a muro.

Un lavoro semplice ma di precisione. Contratto inizialmente a tempo determinato part-time di 15 ore settimanali, da valutare successsivamente se a chiamataintermittente o a tempo indeterminato.

Per candidarsi inviare curriculum a: [email protected]

Locale “Hospoda“ di Pesaro cerca cuoco, preferibilmente diplomato, per servizi di ristorazione e che si occupi della gestione di una piccola cucina a seguito di periodo di affiancamento.

Viene richiesta motivazione, responsabilità e capacità organizzativa. Orario proposto: part-time da 24 ore settimanali distribuite su 4 serate. Per candidarsi inviare curriculum a: [email protected] o presentarsi per un colloquio conoscitivo dalle 19.30 dal lunedi’ al sabato in viale della Vittoria, 187.