Un PalaMegabox tutto esaurito. Le Tigri ospitano una corazzata

E’ tutto esaurito per una partita importante e con grandi aspettative. Nella terz’ultima giornata di ritorno del Campionato di A1 Tigotà, la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia ospita domani alle 18 in un PalaMegabox tutto esaurito da giorni la Numia Vero Volley Milano, terza forza del campionato e in piena lotta con la Savino Del Bene Scandicci per la seconda piazza alle spalle di Conegliano. Milano schiera nel sestetto tre delle colonne della nazionale campionessa olimpica (Alessia Orro, Paola Egonu e Myriam Sylla) ed è reduce dalla vittoria casalinga sulle tedesche del Palmberg Schwerin che l’ha qualificata ai quarti di finale di Champions League, dove troverà le turche dell’Eczacibasi Istanbul. Quanto alle tigri, l’obiettivo resta la qualificazione ai playoff scudetto, riservata alle prime otto della classifica: Vallefoglia e Bergamo sono appaiate al settimo posto a quota 33 punti, mentre la nona, Pinerolo, insegue a sei lunghezze. Domenica Pinerolo sarà a Scandicci e Bergamo riceverà Novara. Nel prossimo turno, Vallefoglia sarà a Novara, mentre Pinerolo ospiterà Chieri e Bergamo andrà a Cuneo. Ultima giornata con Vallefoglia-Cuneo, Roma-Pinerolo e Bergamo-Firenze.

Così presenta la partita l’opposta biancoverde Erblira Bici: "Sarà una partita dura e difficile, Milano è una squadra forte, creata per essere tra le prime in Italia e in Europa. Con loro, però, già all’andata dimostrammo di potercela giocare, come del resto è successo con tutte le big. E poi avremo il palazzetto pieno, per noi sarà come un giocatore in più in campo e ci spingerà a dare il meglio possibile". La gara di andata tra Milano e Vallefoglia aveva visto prevalere le milanesi al tie-break grazie ai 27 punti di Egonu e alla prestazione da Mvp di una straordinaria Anna Danesi con 13 punti di cui ben 7 muri.

Sono 8 in totale i precedenti tra le due squadre, con 7 successi per Vero Volley contro 1 della Megabox, mentre due gli ex della partita: Sonia Candi che ha vestito i colori del Consorzio per ben sette stagioni e Andrea Mafrici, nelle Marche per l’annata 2022/2023. Classifica: Prosecco Doc Imoco Conegliano 68, Savino Del Bene Scandicci 54, Numia Vero Volley Milano 53, Igor Gorgonzola Novara 49, Reale Mutua Fenera Chieri ’76 40, Eurotek Uyba Busto Arsizio 37, Bergamo 33, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 33, Wash4green Pinerolo 27, Honda Olivero Cuneo 22, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 21, Smi Roma Volley 17, Il Bisonte Firenze 16, Cda Volley Talmassons Fvg 13.

